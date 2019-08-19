Тиждень почався з аварій: без води кілька десятків будинків у Києві (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні бригади працюють на місцях пошкоджень мережі

У понеділок, 19 серпня, вранці сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Марка Безручка, 15, 15А, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27;

пров. Кисловодський, 1-20.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 20 серпня відбудеться відключення несанкціонованих врізок в технічні колектори. «Київводоканал» запрошує представників ЗМІ та громадськості долучитися до цього заходу та на власні очі побачити справжню причину забруднення Русанівської протоки.

Нагадаємо, кияни обурюються, що у річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.

У «Київводоканалі» запевнили, що порушень щодо якісних показників скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції у Русанівську протоку немає.