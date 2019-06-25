Злив відходів у Русанівську протоку: «Київводоканал» каже, що немає ніяких порушень



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«Київводоканал» має дозвіл на скиди забруднюючих речовин

У «Київводоканалі» запевнили, що порушень щодо якісних показників скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції у Русанівську протоку немає. Про це повідомив головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал» Володимир Костюк.

За його словами, якість і кількість скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції погоджена і затверджена, повідомляє пресслужба КМДА.

«Джерелом постачання для Деснянських очисних споруд є річка Десна. Якість річкової води змінна по сезонах та відрізняється великою забрудненістю: антропогенною та мікробіологічною. Тому, відповідно, перед подачею води у розподільчу мережу вона потребує очистки і знезараження. Такі дії відбуваються на очисних спорудах Деснянської водопровідної станції. В результаті очистки утворюються осади. Відповідно до обсягів утворених осадів відстійники і фільтри потребують санітарної промивки. Тому періодично по двом запроектованим трубопроводам ці хвостові промивні води очисних споруд скидаються в Русанівську протоку. Це було запроектовано і затверджено проектом у 1961 році», – розповів Костюк.

За його словами, якість і кількість цих скидів погоджена і затверджена. І «Київводоканал» має дозвіл на скиди цих забруднюючих речовин.

Порушень щодо якісних показників цих скидів сьогодні немає. Усі скиди контролюються періодично лабораторією Деснянської водопровідної станції.

Утім, за його словами, «Київводоканал» зараз працює над проблематикою екологічних питань річки Дніпра, розробляє проектне завдання, відпрацьовує технологічні схеми до очистки хвостових вод із тим, щоб зменшити навантаження на річку.

«Протягом 2019 року такий проект буде розроблено і при наявності фінансування протягом 2020, 2021, 2022 років будуть побудовані очисні споруди, які дозволять нам суттєво зменшити об’єм скиду, якість води, яка буде скидатись, буде відповідати всім діючим в Україні нормативам», – зазначив Костюк.

Як відомо, Деснянська водопровідна станція введена в експлуатацію 1961 року. Деснянські очисні споруди є одними з найбільших не лише в Україні, а й у Європі.

Нагадаємо, кияни обурюються, що у річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.