«Київводоканал» виявив, як фекалії потрапляють до Русанівської протоки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки з високим вмістом шкідливих речовин

«Київводоканал» запрошує ЗМІ та громадськість на власні очі побачити справжню причину забруднення Русанівської протоки

На початку червня увага журналістів та громадськості була звернена на ситуацію в районі Русанівської протоки. Поширювалася думка, що забруднюючі речовини у річку скидаються з очисних споруд «Київводоканалу».

«Киїївводоканал» неодноразово надавав роз`яснення, що в річку скидаються промивні води, якими очищують фільтри в процесі підготовки питної води. Вилучені під час очищення забруднення є продуктами природного походження і не несуть суттєвої шкоди довкіллю, відтак проектом будівництва ДВС було передбачено скид промивних вод у водойму, а саме в Русанівську протоку.

«Київводоканал» провів обстеження та виявив справжню причину забруднення річки: несанкціоновані фекальні врізки до технічних колекторів, через які до Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки з високим вмістом шкідливих речовин.

20 серпня відбудеться відключення несанкціонованих врізок в технічні колектори. «Київводоканал» запрошує представників ЗМІ та громадськості долучитися до цього заходу та на власні очі побачити справжню причину забруднення Русанівської протоки.

Також водоканал повідомляє, що протягом 2020-2021 років на Деснянській водопровідній станції планується будівництво споруд промивних вод з вдосконаленою технологією очищення.

Раніше повідомлялося, що кияни обурюються, що у річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.

У «Київводоканалі» запевнили, що порушень щодо якісних показників скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції у Русанівську протоку немає.