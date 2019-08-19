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    «Київводоканал» виявив, як фекалії потрапляють до Русанівської протоки

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    До Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки з високим вмістом шкідливих речовин - «Київводоканал» виявив, як фекалії потрапляють до Русанівської протоки
    До Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки з високим вмістом шкідливих речовин

    «Київводоканал» запрошує ЗМІ та громадськість на власні очі побачити справжню причину забруднення Русанівської протоки

    На початку червня увага журналістів та громадськості була звернена на ситуацію в районі Русанівської протоки. Поширювалася думка, що забруднюючі речовини у річку скидаються з очисних споруд «Київводоканалу».

    «Киїївводоканал» неодноразово надавав роз`яснення, що в річку скидаються промивні води, якими очищують фільтри в процесі підготовки питної води. Вилучені під час очищення забруднення є продуктами природного походження і не несуть суттєвої шкоди довкіллю, відтак проектом будівництва ДВС було передбачено скид промивних вод у водойму, а саме в Русанівську протоку. 

    «Київводоканал» провів обстеження та виявив справжню причину забруднення річки: несанкціоновані фекальні врізки до технічних колекторів, через які до Русанівської протоки потрапляють неочищені стоки з високим вмістом шкідливих речовин.

    20 серпня відбудеться відключення несанкціонованих врізок в технічні колектори. «Київводоканал» запрошує представників ЗМІ та громадськості долучитися до цього заходу та на власні очі побачити справжню причину забруднення Русанівської протоки.

    Також водоканал повідомляє, що протягом 2020-2021 років на Деснянській водопровідній станції планується будівництво споруд промивних вод з вдосконаленою технологією очищення.

    Раніше повідомлялося, що кияни обурюються, що у річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.

    У «Київводоканалі» запевнили, що порушень щодо якісних показників скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції у Русанівську протоку немає. 

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