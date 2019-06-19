Кияни обурені: в районі Русанівських садів у Дніпро зливають відходи (відео)



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Біля берегів видно сліди забруднення

У багатостраждальну річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.

Голова комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий в своєму депутатському зверненні звернув увагу київського міського голови Віталія Кличка, начальника Держекоінспекції столичного округу Юрія Сергієнка, начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації Андрія Мальованого та гендиректора КП «Плесо» Олега Юсипенка на екологічну проблему річки Дніпро.

Яловий попросив чиновників терміново втрутитися в ситуацію, в найкоротші терміни визначити джерело забруднення і вжити невідкладних заходів для відновлення екосистеми Дніпра.

Користувач соцмережі Ігор Гоша, який і повідомив депутату про проблему, виклав відео, де видно злив відходів у Дніпро.

Нагадаємо, раніше «Київводоканал» повідомив, що з настанням літа та підвищенням температури повітря відбувається цвітіння води у водоймах, пов`язане зі зростанням кількості синьо-зелених водоростей. Цей процес посилюється через забруднення річок в результаті господарської діяльності людини, зокрема через використання миючих засобів з вмістом фосфатів. Тож багатьох киян цікавить питання, чи не погіршиться у зв`язку з цим якість питної води, що подається споживачам. «Київводоканал» наголошує, що якість води завжди суворо контролюється, та кияни отримують питну воду, яка відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН.

Джерело: КиевVласть