Трагедія на воді: на Троєщині потонув хлопчик, дівчинка в реанімації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники дістали тіло хлопчика з дна водоймища Фото: ДСНС

Діти опинилися у воді без нагляду дорослих

23 серпня близько 18 години столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця виклику рятувальниками було виявлено тіло хлопчика на відстані 2 метри від берега і на глибині близько 3 метрів. «Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження доставили тіло хлопчика, на вигляд приблизно 7-8 років, на берег та передали правоохоронним органам», - розповіли у ДСНС.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, двоє неповнолітніх перебували у воді без нагляду дорослих. Їх крики почув відпочивальник, який кинувся на допомогу. Він витягнув дівчинку віком 7-8 років, яку у непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію

«Киянин, 1991 року народження, повідомив, що відпочивав на березі, коли побачив у каналі неповнолітніх, які кликали по допомогу. Чоловік негайно кинувся у воду і встиг врятувати дівчину, але побачив на поверхні гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина. Після відпрацювання каналу водолаз виявив на дні тіло хлопчика віком 8-10 років», - розповіли правоохоронці.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.

Слідчо-оперативні групи збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

Також поліцейські встановлюють особи дітей, що опинилися у воді без нагляду дорослих, а також анкетні дані та місце знаходження їх батьків.