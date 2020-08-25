  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трагедія на воді: на Троєщині потонув хлопчик, дівчинка в реанімації

    • Розсилка
    Рятувальники дістали тіло хлопчика з дна водоймища - Трагедія на воді: на Троєщині потонув хлопчик, дівчинка в реанімації
    Рятувальники дістали тіло хлопчика з дна водоймища
    Фото: ДСНС

    Діти опинилися у воді без нагляду дорослих

    23 серпня близько 18 години столичні рятувальники дістали з водного каналу на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі столиці тіло хлопчика.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю до місця виклику рятувальниками було виявлено тіло хлопчика на відстані 2 метри від берега і на глибині близько 3 метрів. «Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження доставили тіло хлопчика, на вигляд приблизно 7-8 років, на берег та передали правоохоронним органам», - розповіли у ДСНС.

    Як повідомила пресслужба столичної поліції, двоє неповнолітніх перебували у воді без нагляду дорослих. Їх крики почув відпочивальник, який кинувся на допомогу. Він витягнув дівчинку віком 7-8 років, яку у непритомному стані швидка допомога госпіталізувала у реанімацію

    «Киянин, 1991 року народження, повідомив, що відпочивав на березі, коли побачив у каналі неповнолітніх, які кликали по допомогу. Чоловік негайно кинувся у воду і встиг врятувати дівчину, але побачив на поверхні гумові капці й припустив, що у воді залишилася ще дитина. Після відпрацювання каналу водолаз виявив на дні тіло хлопчика віком 8-10 років», - розповіли правоохоронці.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.

    Слідчо-оперативні групи збирають матеріали для відкриття кримінального провадження.

    Також поліцейські встановлюють особи дітей, що опинилися у воді без нагляду дорослих, а також анкетні дані та місце знаходження їх батьків.

    Національна поліція України Київ ДСНС діти водойма смерть на воді потонули рятувальники Троєщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ