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    Біля мосту Метро чоловік на гідроциклі перевернувся і потонув

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    Водолази дістали тіло чоловіка з води - Біля мосту Метро чоловік на гідроциклі перевернувся і потонув
    Водолази дістали тіло чоловіка з води
    Фото: ДСНС

    Причини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

    У четвер, 13 серпня, о 19:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на річці біля мосту Метро перевернувся гідроцикл.

    До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Водолази розпочали пошукові роботи та знайшли тіло чоловіка на глибині 7 м.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло дістали на поверхню та передали слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 12 серпня на озері Кирилівське зі сторони вулиці Богатирської в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

    8 серпня хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник. На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли. 13 серпня стало відомо, що хлопця знайшли мертвим. Подробиці невідомі.

    Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники
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