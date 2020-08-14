Біля мосту Метро чоловік на гідроциклі перевернувся і потонув



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Водолази дістали тіло чоловіка з води Фото: ДСНС

Причини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

У четвер, 13 серпня, о 19:57 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на річці біля мосту Метро перевернувся гідроцикл.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Водолази розпочали пошукові роботи та знайшли тіло чоловіка на глибині 7 м.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло дістали на поверхню та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Нагадаємо, 12 серпня на озері Кирилівське зі сторони вулиці Богатирської в Оболонському районі столиці було виявлено тіло людини.

8 серпня хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник. На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли. 13 серпня стало відомо, що хлопця знайшли мертвим. Подробиці невідомі.