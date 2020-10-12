У Загребі чоловік вкоротив собі віку після нападу на полісмена



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Поранений поліцейський переніс операцію, зараз його стан стабільний

Нападник втік, а через деякий час поліція знайшла тіло людини, опис якої відповідав злочинцеві

У Загребі біля будівлі парламенту Хорватії невідомий чоловік відкрив стрілянину по співробітнику поліції. Про це повідомляє Večernji.

«Сьогодні вранці, 12 жовтня, о 8:06 надійшло повідомлення про стрілянину на площі Сан-Марко в Загребі. Згідно з першою встановленою інформацією, один поліцейський дістав поранення і перебуває на лікуванні», - йдеться в повідомленні.

Поранений поліцейський переніс операцію, зараз його стан стабільний.

Сам нападник зник із місця події. Через деякий час поліція знайшла тіло ймовірного зловмисника. Він покінчив життя самогубством. Мотиви нападу поки не встановлено. Деталі інциденту з'ясовуються.

«Нападника, який сьогодні вранці відкрив вогонь по співробітнику поліції та урядовій будівлі на площі Марко, а потім укоротив собі віку в Ябуковаці, звали Даніель Безук. Йому було 22 роки», - пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, що 12 жовтня в РФ сталась стрілянина на автобусній зупинці неподалік Нижнього Новгороду. В результаті чотири людини загинули, ще кілька отримали поранення.

Російські правоохоронні органи розповсюдили орієнтування на 18-річного росіянина, який обстріляв рейсовий автобус в Нижньогородській області. За інформацією російських правоохоронців, перед тим як розстріляти пасажирів автобусу молодик вбив власну бабусю.