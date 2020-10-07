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    Загибель підлітка під потягом: з’явилося відео з місця трагедії

    • Розсилка
    На місці працювали екстрені служби - Загибель підлітка під потягом: з’явилося відео з місця трагедії
    На місці працювали екстрені служби
    Фото: скріншот відео

    Хлопець ліг на колії перед електричкою

    У соцмережі з’явилося з місця загибелі підлітка на залізничному переході в Києві.

    Відео оприлюднене на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Машиніст не встиг вчасно загальмувати. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть хлопця.

    Як повідомлялося, 6 жовтня близько 13:50 на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут» потяг наїхав на хлопчика.

    За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться та в останній момент ліг на колії. Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.

    Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагічного інциденту, а також опитують знайомих, з якими хлопчик навчався та спілкувався останнім часом.

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