Загибель підлітка під потягом: з’явилося відео з місця трагедії
Хлопець ліг на колії перед електричкою
У соцмережі з’явилося з місця загибелі підлітка на залізничному переході в Києві.
Відео оприлюднене на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Машиніст не встиг вчасно загальмувати. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть хлопця.
Як повідомлялося, 6 жовтня близько 13:50 на коліях неподалік від зупинки «Політехнічний інститут» потяг наїхав на хлопчика.
За попередньою інформацією, 14-річний школяр дочекався, поки потяг наблизиться та в останній момент ліг на колії. Машиніст потягу пояснив, що подавав звукові сигнали та скинув швидкість, однак хлопець не відреагував.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагічного інциденту, а також опитують знайомих, з якими хлопчик навчався та спілкувався останнім часом.