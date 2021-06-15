Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)

Щоб потрапити у палаючу квартиру, рятувальникам довелося вирізати двері

14 червня у місті Буча сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку. О 15:45 рятувальної служби надійшло повідомлення про задимлення у квартири на шостому поверсі. До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35 Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча та 36 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Через припарковані автомобілі у рятувальників не було можливості скористатися автодрабиною. За допомогою електроінструментів було проведено відкриття вхідних дверей квартири.

Під час проведення розвідки у квартирі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Також жінку, 1949 року народження, рятувальники вивели на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:06.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено побутову техніку та меблі.

На місці пожежі працювали чотири одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці згорів ущент дачний будинок.