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    Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)

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    Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено побутову техніку та меблі - Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)
    Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено побутову техніку та меблі
    Фото: ДСНС

    Щоб потрапити у палаючу квартиру, рятувальникам довелося вирізати двері

    14 червня у місті Буча сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку. О 15:45 рятувальної служби надійшло повідомлення про задимлення у квартири на шостому поверсі. До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35 Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча та 36 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Через припарковані автомобілі у рятувальників не було можливості скористатися автодрабиною. За допомогою електроінструментів було проведено відкриття вхідних дверей квартири.

    Під час проведення розвідки у квартирі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

    Також жінку, 1949 року народження, рятувальники вивели на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

    Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:06.

    Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено побутову техніку та меблі.

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    Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)
    Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)

    На місці пожежі працювали чотири одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у ніч на 14 червня на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці згорів ущент дачний будинок.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС смерть Київщина Буча рятувальники чоловік
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    Трагічна пожежа під Києвом: чоловік загинув, жінка в лікарні (фото)