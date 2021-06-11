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    У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)

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    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля - У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля

    Фото: ДСНС

    Причини загорання автомобіля встановлюються

    У четвер, 10 червня,ввечері сталося загорання автомобіля на вул. Западинській, 3Б у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 18:00, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в салоні автомобіля «Волга» виникло займання.

    О 18:21 загоряння було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

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    У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)
    У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)
    У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, вночі 8 червня на вул. Електротехнічній, 2-Б неподалік ринку «Троєщина» на парковці сталася пожежа в окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)