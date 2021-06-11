У дворі будинку в Києві згоріла «Волга» (фото)

Причини загорання автомобіля встановлюються

У четвер, 10 червня,ввечері сталося загорання автомобіля на вул. Западинській, 3Б у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 18:00, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в салоні автомобіля «Волга» виникло займання.

О 18:21 загоряння було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, вночі 8 червня на вул. Електротехнічній, 2-Б неподалік ринку «Троєщина» на парковці сталася пожежа в окремо припаркованому спеціалізованому причепі марки Burg.