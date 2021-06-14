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    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)

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    Будинок був повністю охоплений вогнем - Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Будинок був повністю охоплений вогнем
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується

    У ніч на понеділок, 14 червня, сталася пожежа у дачному будинку на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 02:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що на території житлового кооперативу в одноповерховому дерев'яному дачному будинку, розміром 4х5 м, виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Власників будинку на місці події не було.

    О 03:26 рятувальники локалізували займання, а о 03:52 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю.

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    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)