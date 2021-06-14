Вночі на Оболоні вщент згорів дачний будинок (фото, відео)

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується

У ніч на понеділок, 14 червня, сталася пожежа у дачному будинку на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 02:41, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що на території житлового кооперативу в одноповерховому дерев'яному дачному будинку, розміром 4х5 м, виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Власників будинку на місці події не було.

О 03:26 рятувальники локалізували займання, а о 03:52 – ліквідували.

Внаслідок пожежі будівля згоріла повністю.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.