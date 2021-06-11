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    Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)

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    Рятувальники понад годину боролися з вогнем - Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)
    Рятувальники понад годину боролися з вогнем
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі в Софіївській Борщагівці встановлюється

    Сьогодні, 11 червня, на світанку сталась пожежа у с. Софіївська Борщагівка, Борщагівська сільська громада. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 04:20, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що на території кафе « Старий Крим» горить літня кухня на площі 40 кв. м та покрівля поряд розташованих торгових павільйонів на площі 80 кв. м.

    Під час пожежі було врятовано поряд розташовані павільйони.

    Пожежу було локалізовано о 05:08 та повністю ліквідовано о 05:39.

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    Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)
    Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)
    Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)

    На місці події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 червня у дворі 9-поверхового житлового будинку в Подільському районі Києва згоріла «Волга».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Велика пожежа під Києвом: горіло кафе й торговельні павільйони (фото)