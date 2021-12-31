Транспорт у Києві 31 грудня працюватиме довше
У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово
Зокрема, вночі на дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.
Разом із тим, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- «Золоті ворота»,
- «Контрактова площа»,
- «Поштова площа»,
- «Хрещатик»,
- «Майдан Незалежності»
За інформацією пресцентру КМДА, у ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.
Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.