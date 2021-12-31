Транспорт у Києві 31 грудня працюватиме довше

Роботу столичного метрополітену буде подовжено на дві години

У новорічну ніч міський транспорт працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово

Сьогодні, 31 грудня вночі у Києві громадський транспорт продовжить роботу. Метро та маршрутки будуть курсувати на дві години довше, а фунікулер цілодобово. Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Зокрема, вночі на дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Разом із тим, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

«Золоті ворота»,

«Контрактова площа»,

«Поштова площа»,

«Хрещатик»,

«Майдан Незалежності»

За інформацією пресцентру КМДА, у ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.

Читайте також: