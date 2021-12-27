Ціни у транспорті: де після Нового року підвищаться тарифи на проїзд
Вартість проїзду у маршрутках Запоріжжя має зрости з 8 до 12 гривень
У Запоріжжі та Чернівцях на початку наступного року місцева влада планує підвищити тарифи на проїзд. Про це йдеться у повідомленнях видання Індустріалка та видання Молодий буковинець.
Щодо Запоріжжя зазначається, що пропозиція про підвищення тарифів з'явилася на сайті Запорізької міськради, її мають розглянути на початку 2022 року.
Згідно з інформацією видання, що ціни на проїзд у транспорті коливатимуться залежно від маршруту. Загалом вартість проїзду у маршрутках зросте з 8 до 12 гривень. На маршруті курсуванням до Хортицького району ціна зросте до 14 гривень.
При цьому, ціни на проїзд у комунальному транспорті (автобусах, тролейбусах і трамваях) планують повністю зрівняти – тариф становитиме 10 гривень.
Схожі плани має на меті міськрада Чернівців. Як йдеться у тексті проекту рішення, з 1 лютого вартість проїзду у маршрутках має зрости з 7 до 9 гривень.
«Встановити з 01.02.2022 року тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті загального користування в межах території Чернівецької міської територіальної громади у розмірі 9,00 грн. в автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутного таксі та в автобусах, що працюють в експресному режимі руху», – йдеться у проєкті рішення.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у Києві. Тарифи будуть відрізнятися залежно від того, чи є людина жителем Києва, Київської області, або іногороднім.
Як відомо, вже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті. Від початку повного скасування паперових талонів е-квитком скористалися 119 млн разів. Також у міському застосунку «Київ цифровий» було згенеровано 10 млн QR-квитків. Зокрема, у застосунок користувачі додали вже понад 500 тис. транспортних карт.
з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.