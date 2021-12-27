Ціни у транспорті: де після Нового року підвищаться тарифи на проїзд

У Чернівцях з 1 лютого вартість проїзду у маршрутках має зрости з 7 до 9 гривень

Вартість проїзду у маршрутках Запоріжжя має зрости з 8 до 12 гривень

У Запоріжжі та Чернівцях на початку наступного року місцева влада планує підвищити тарифи на проїзд. Про це йдеться у повідомленнях видання Індустріалка та видання Молодий буковинець.

Щодо Запоріжжя зазначається, що пропозиція про підвищення тарифів з'явилася на сайті Запорізької міськради, її мають розглянути на початку 2022 року.

Згідно з інформацією видання, що ціни на проїзд у транспорті коливатимуться залежно від маршруту. Загалом вартість проїзду у маршрутках зросте з 8 до 12 гривень. На маршруті курсуванням до Хортицького району ціна зросте до 14 гривень.