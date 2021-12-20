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    Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон

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    Ціна на таксі в Києві перевищила ціну на закордонні лоукостери - Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон
    Ціна на таксі в Києві перевищила ціну на закордонні лоукостери
    фото: glavcom.ua

    Ціна таксі з Правого берега Києва до Лівого перевищує ціну на літак до Будапешту

    Станом на 18:43 ціна на таксі стандарт класу з Правого берега на Лівий становить в Bolt 504 гривні, Uklon трохи бюджентніше - 353 гривні, ціни вказані без урахування знижок, які часто надають ці служби таксі.

    Але цікаво інше – за таку ціну цілком можна злітати в Угорщину. За даними Ryanair квиток, на літак Львів – Будапешт коштує 7,99€, що згідно з курсом Нацбанку становить 246,59 гривень.Кияни обурені і дякують «за скидос, але він мені ніде не потрібен».

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    Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон
    Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон
    Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон

    Скоріше за все, такі ціни пов'язані з масовими заторами в місті черз снігопад. Почався він близько 15-ї, і серйозно ускладнив рух через мости на Дніпрі. Наразі на вулицях Києва кілька десятків ДТП.

    Також, доступна онлайн-карта роботи спецтехніки в Києві.

    Нагадаймо, американська авіакомпанія United Airlines підписала угоду про купівлю частини акцій британсько-американського стартапу ZeroAvia, який спеціалізується на виробництві електродвигунів із водневими паливними елементами.

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    Теги: таксі ціни літак кияни
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    Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон