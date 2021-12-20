Проїхатись по Києву сьогодні дорожче, ніж злітати за кордон

Ціна таксі з Правого берега Києва до Лівого перевищує ціну на літак до Будапешту

Станом на 18:43 ціна на таксі стандарт класу з Правого берега на Лівий становить в Bolt 504 гривні, Uklon трохи бюджентніше - 353 гривні, ціни вказані без урахування знижок, які часто надають ці служби таксі.

Але цікаво інше – за таку ціну цілком можна злітати в Угорщину. За даними Ryanair квиток, на літак Львів – Будапешт коштує 7,99€, що згідно з курсом Нацбанку становить 246,59 гривень.Кияни обурені і дякують «за скидос, але він мені ніде не потрібен».

Скоріше за все, такі ціни пов'язані з масовими заторами в місті черз снігопад. Почався він близько 15-ї, і серйозно ускладнив рух через мости на Дніпрі. Наразі на вулицях Києва кілька десятків ДТП.

Також, доступна онлайн-карта роботи спецтехніки в Києві.

Нагадаймо, американська авіакомпанія United Airlines підписала угоду про купівлю частини акцій британсько-американського стартапу ZeroAvia, який спеціалізується на виробництві електродвигунів із водневими паливними елементами.

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