Готуйте побільше грошей. Скільки коштуватиме таксі в Києві в новорічну ніч

Найдешевший проїзд по Києву в новорічну ніч на таксі стартуватиме від 300 грн

Плануючи свої подорожі у ніч з 31 грудня на 1 січня киянам слід бути готовими, що ціни на таксі значно зростуть. Про те, якими будуть ціни на таксі в новорічну ніч, розповів голова Української Таксомоторної Асоціації Андрій Антонюк в коментарі Новини.Live.

«Ціна зміниться на відсотків 25-50%. Така практика у всьому світі - у новорічну ніч ціна йде дорожча, у Європі точно на 50%. У Києві буде як завжди, залежно від балансу попиту і пропозиції. Таксисти можуть виїхати з цінами вищими на 25%, а якщо клієнтів буде мало, то ціна зросте ще на 25%», – сказав Антонюк.

Звісно, від піднятих цін нікуди не подітися, але цифри шокують. Найдешевший проїзд по місту стартуватиме від 300 грн. А поїздка з лівого берега до центральної ялинки обійдеться щонайменше у 600 грн. За ці гроші можна поїхати потягом або літаком у будь-який куточок України, або навіть в одну із європейських столиць. Більшість авіакомпаній саме на свята надають для людей шалені знижки.

Наразі деякі служби таксі також балують киян знижками. Однак експерти запевняють: у свято ніякі знижки діяти не будуть.

«Знижок на свята не буде, так само як і у дні підвищеного попиту. Буде тільки подорожчання цих послуг. Знижки будуть на таксі, коли буде Київ напівпустий після Нового року, бо не буд, кого возити», – додав Антонюк.

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