Транзитом до ЄС. На Подолі поліція затримала групу нелегалів

Чоловіки прибули в Україну нібито для навчання у столичних вишах, але насправді вони мали на меті потрапити до країн Євросоюзу

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва виявили у Подільському районі чотирьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Правопорушники – громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У ході перевірки поліцейські встановили, що четверо громадян інших держав прибули до України начебто для навчання у вищих навчальних закладах. Проте насправді іноземці мали на меті нелегально потрапити до країн Європейського союзу через територію нашої країни. У ході відпрацювання ми виявили правопорушників на вулиці Петропавлівській та доставили до Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області», – розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Денис Дем’янюк.

Подія належним чином зареєстрована у Подільському управління поліції.

Наразі вирішується питання щодо повернення іноземців до рідних країн.

Як повідомлялося, співробітники Державної прикордонної служби протягом 2020 року затримали майже 9250 нелегальних мігрантів.

При цьому понад 8 тисяч осіб затримали за порушення правил перебування в Україні. Найбільшу кількість таких правопорушників прикордонники виявили в пунктах пропуску для повітряного сполучення (4340). Серед них - громадяни РФ (1008), Молдови (872), Азербайджану (645), Грузії (642), Угорщини (623), Туреччини (535), Вірменії (312) і Румунії (278).

Ще понад 5 тисячам потенційних нелегальних мігрантів відмовили під час заходів прикордонного контролю.