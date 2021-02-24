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    Транзитом до ЄС. На Подолі поліція затримала групу нелегалів

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    Затримані правопорушники&nbsp;&ndash;&nbsp;громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну - Транзитом до ЄС. На Подолі поліція затримала групу нелегалів
    Затримані правопорушники – громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну
    Фото: Нацполіція

    Чоловіки прибули в Україну нібито для навчання у столичних вишах, але насправді вони мали на меті потрапити до країн Євросоюзу

    Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва виявили у Подільському районі чотирьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Правопорушники – громадяни Вірменії, Туркменістану та Камеруну.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «У ході перевірки поліцейські встановили, що четверо громадян інших держав прибули до України начебто для навчання у вищих навчальних закладах. Проте насправді іноземці мали на меті нелегально потрапити до країн Європейського союзу через територію нашої країни. У ході відпрацювання ми виявили правопорушників на вулиці Петропавлівській та доставили до Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області», – розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичного главку поліції Денис Дем’янюк.

    Подія належним чином зареєстрована у Подільському управління поліції.

    Наразі вирішується питання щодо повернення іноземців до рідних країн.

    Як повідомлялося, співробітники Державної прикордонної служби протягом 2020 року затримали майже 9250 нелегальних мігрантів.

    При цьому понад 8 тисяч осіб затримали за порушення правил перебування в Україні. Найбільшу кількість таких правопорушників прикордонники виявили в пунктах пропуску для повітряного сполучення (4340). Серед них - громадяни РФ (1008), Молдови (872), Азербайджану (645), Грузії (642), Угорщини (623), Туреччини (535), Вірменії (312) і Румунії (278).

    Ще понад 5 тисячам потенційних нелегальних мігрантів відмовили під час заходів прикордонного контролю.

    Теги: Національна поліція України ЄС Київ мігранти іноземці
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