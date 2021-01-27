Прикордонники розповіли, скільки нелегалів торік було затримано в Україні

Оперативники поліції та працівники прикордонної служби затримали українців, які хотіли переправити нелегальних мігрантів до країн ЄС. Листопад 2020 року

Оперативники поліції та працівники прикордонної служби затримали українців, які хотіли переправити нелегальних мігрантів до країн ЄС. Листопад 2020 року

Найбільше нелегальних мігрантів затримали на кордоні з Польщею

Співробітники Державної прикордонної служби протягом 2020 року затримали майже 9250 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ .

При цьому понад 8 тисяч осіб затримали за порушення правил перебування в Україні. Найбільшу кількість таких правопорушників прикордонники виявили в пунктах пропуску для повітряного сполучення (4340). Серед них - громадяни РФ (1008), Молдови (872), Азербайджану (645), Грузії (642), Угорщини (623), Туреччини (535), Вірменії (312) і Румунії (278).

Ще понад 5 тисячам потенційних нелегальних мігрантів відмовили під час заходів прикордонного контролю.

Відзначається, що найбільша кількість відмов зафіксована в пунктах пропуску для повітряного сполучення - 2960. Серед них - громадянам РФ (+1477), Туреччини (1427), Індії (272), Молдови (216), Азербайджану (206).

1067 осіб затримали за незаконне перетинання державного кордону.

Основну категорію правопорушників становили громадяни Молдови (206), Туреччини (131), Афганістану і РФ (по 62), Бангладеш (58), Індії (56). На межі з країнами Європейського Союзу затримали 691 нелегального мігранта. Як повідомляють в ДПСУ, найбільше затриманих - на кордоні з Польщею (263) і Словаччиною (217).

Раніше повідомлялося, що за станом на кінець 2020 року кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла. Тоді пасажиропотік на добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників. При цьому в листопаді і на початку грудня 2020 року український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб на добу.

Зокрема напередодні на території України поблизу кордону зі Словаччиною намагались сховатись шестеро іранців - четверо чоловіків, жінка та дев’ятирічний хлопчик. Про те, що на цій території ходять чужинці прикордонників сповістив сигналізаційний комплекс. Нелегалів затримано до з'ясування обставин.