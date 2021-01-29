Поліція Київщини затримала ділків, що переправляли людей через кордон (фото)

Вартість переправлення за кордон становила $7 тис. на двох

Зловмисниками виявились мешканці Київщини та Тернопільської області

Працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури припинили злочинну діяльність осіб, попередивши незаконний перетин іноземцями кордону України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисниками виявились мешканці Київщини та Тернопільської області 44-х, 33-х та 26 років. Поліцейські встановили, що у чоловіків був розроблений злочинний план та розподілені ролі. Двоє із них підшукували на Київщині та у столиці іноземців, що бажали нелегально потрапити до країн Європейського союзу за грошову винагороду. Третій, будучи жителем прикордонного селища, добре знаючи місцевість та можливості перетину державного кордону в обхід пунктів кордону, забезпечував переправлення «клієнтів».

Вартість такої «послуги» становила $7 тис. на двох.

Так, провівши низку оперативних заходів, поліцейські встановили, що зловмисники планують переправити через державний кордон України двох громадян Ісламської республіки Пакистан. Зловмисники отримали завдаток $300 і супроводжували їх до державного кордону. Саме там іноземці повинні були заплатити решту суми, щоб потрапити до Румунії.

Правоохоронці задокументували зловмисників «на гарячому» – під час передачі грошей.

Троє чоловіків затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили у них речові докази, зокрема автівку, якою пересувались зловмисники.

Працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці подали до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.