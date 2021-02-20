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    Названо число іноземців, оштрафованих в Україні за небезпечну їзду

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    <p><span style="font-weight: normal;">Зафіксовані в автоматичному режимі штрафи потрібно буде сплатити протягом 30 діб</span></p> - Названо число іноземців, оштрафованих в Україні за небезпечну їзду

    Зафіксовані в автоматичному режимі штрафи потрібно буде сплатити протягом 30 діб

    Фото: Вікіпедія

    Найбільше іноземних порушників на українських дорогах – з Молдови

    Майже вісімсот іноземців отримали при перетині кордону квитанції про адміністративні стягнення за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держдавну прикордонну службу України.

    «За три місяці... прикордонники отримали від співробітників МВС інформацію про майже 2 000 зафіксованих порушень ПДР. За цей період прикордонники в пунктах пропуску вручили 770 правопорушникам копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі», – йдеться у повідомленні.

    За даними ДПСУ, майже 80% осіб, яким вручені копії постанов, наразі оплатили штрафи.

    «Лідерами серед таких правопорушників є громадяни Молдови. Наступними у «рейтингу» йдуть громадяни Білорусі, РФ, а також Польщі», – додали у відомстві.

    У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну, іноземці отримують рішення про заборону в’їзду в Україну.

    З 19 листопада минулого року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших ПДР.

    Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України прирівняла цифрові водійські права в додатку «Дія» до паперових. Відповідна норма є в прийнятих 16 листопада змінах до закону про дорожній рух.

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    Теги: прикордонники Росія МВС Верховна Рада Польща Молдова іноземці ПДР дорожній рух
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