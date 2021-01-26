Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)

Іноземці намагалися сховатися від прикордонників у лісі

Групу правопорушників виявили військовослужбовці Чопського загону

На території України поблизу кордону зі Словаччиною намагались сховатись шестеро іранців - четверо чоловіків, жінка та дев’ятирічний хлопчик. Про те, що на цій території ходять чужинці прикордонників сповістив сигналізаційний комплекс.

На місце одразу виїхала група прикордонників, які одразу виявили сліди, що вели у бік Словаччини. Як додають у пресслужбі Чопського прикордонного загону, по сліду пустили собаку. Собака не підвела та привела прикордонників прямо до іноземців.

«Усі мали при собі закордонні паспорти громадян Ірану. Найстаршому з них виповнилося 45 років. Під час опитування вони визнали намір дістатися країн Євросоюзу в обхід пунктів пропуску», - йдеться у повідомленні.

Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Варто додати, що в Україну іноземці потрапили встановленим порядком, триває перевірка.

Нагадаємо, у грудні у «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійку. Громадянка Ірану з підробленим паспортом намагалася потрапити до Німеччини.

У листопаді 2020 року з «Борисполя» до Женеви намагалися вилетіти псевдошведи. Ними також виявилися громадяни Ірану.

2 жовтня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками.