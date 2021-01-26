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    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)

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    <p>Іноземці намагалися сховатися від прикордонників у лісі</p> - Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)

    Іноземці намагалися сховатися від прикордонників у лісі

    Фото: ДПСУ

    Групу правопорушників виявили військовослужбовці Чопського загону

    На території України поблизу кордону зі Словаччиною намагались сховатись шестеро іранців - четверо чоловіків, жінка та дев’ятирічний хлопчик. Про те, що на цій території ходять чужинці прикордонників сповістив сигналізаційний комплекс.

    На місце одразу виїхала група прикордонників, які одразу виявили сліди, що вели у бік Словаччини. Як додають у пресслужбі Чопського прикордонного загону, по сліду пустили собаку. Собака не підвела та привела прикордонників прямо до іноземців.

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    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)
    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)
    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)
    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)
    Шестеро іранців ховалися у лісі на кордоні зі Словаччиною (фото)

     «Усі мали при собі закордонні паспорти громадян Ірану. Найстаршому з них виповнилося 45 років. Під час опитування вони визнали намір дістатися країн Євросоюзу в обхід пунктів пропуску», - йдеться у повідомленні.

    Їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Варто додати, що в Україну іноземці потрапили встановленим порядком, триває перевірка.

    Нагадаємо, у грудні у «Борисполі» прикордонники затримали псевдоіталійкуГромадянка Ірану з підробленим паспортом намагалася потрапити до Німеччини. 

    У листопаді 2020 року з «Борисполя» до Женеви намагалися вилетіти псевдошведи. Ними також виявилися громадяни Ірану. 

    2 жовтня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками. 

     

    Теги: прикордонники Закарпаття Іран Словаччина іноземці кордон біженці
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