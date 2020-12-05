Хабар для Гройсмана: ЗМІ оприлюднили докази, що офіс від Микитася – не вигадка

«Невідомо, коли Володимир Борисович буде, він приїжджає у різний час» – розповіли охоронці офісу

Журналіст-розслідувач Влад Сидоренко побував в офісі в житловому комплексі «Аристократ», який фігурує в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі Микитася.

Офісне приміщення вартістю 75 мільйонів гривень начебто отримав як хабар Володимир Гройсман.

«Найцікавіше, що Володимир Гройсман знаєте що зробив із хабарем у вигляді 2000 кВ м за 75 млн від Максима Микитася? – правильно, організував особистий офіс. Так. Я поїхав і особисто в цьому переконався», – написав журналіст у Facebook.

Він також опублікував відео, зняте в офісі. На відео він спілкується з охоронцями офісу, які впустили його всередину після того, як Сидоренко повідомив, що йому призначена тут зустріч із Гройсманом. Охоронці також зазначили, що невідомо, коли Володимир Борисович буде, він приїжджає у різний час – іноді після 12 години, іноді пізніше.

Як відомо, речник Володимира Гройсмана у Facebook заперечив його причетність до скандальної справи «Укрбуду».

Напередодні головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов повідомив, що НАБУ провело обшуки в структурах Гройсмана після свідчень відомого забудовника Максима Микитася. У ЗМІ також оприлюднили ухвалу Вищого Антикорупційного суду, в якій йдеться про те, що експрем’єр-міністр Володимир Гройсман отримав хабар на суму понад 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник «Укрбуд», що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Нещодавно підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-власника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. 2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

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