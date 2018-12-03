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    Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар

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    <p>Аварія сталася на бульварі Шевченка</p> - Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар

    Аварія сталася на бульварі Шевченка

    Фото: Інформатор

    Припарковані автомобілі тролейбус не зачепив

    У Києві на бульварі Шевченка в тролейбуса відмовили гальма, і він мало не врізався в будівлю. Інцидент стався ввечері в понеділок, 3 грудня, повідомляє «Інформатор».

    За словами кондуктора тролейбуса, водій прямував у сторону проспекту Перемоги. На зупинці «Вулиця Івана Франка» в транспорту відмовили гальма.

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    Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар
    Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар
    Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар
    Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар

    «Водій не зміг зупинитися і вирулив на тротуар за зупинкою. На щастя, від зіткнення з будівлею транспорт врятував великий замет на пішохідній частині. Завдяки йому тролейбус вдалося зупинити», - повідомляє ЗМІ.

     

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