Тролейбус у центрі Києва виїхав на тротуар



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Аварія сталася на бульварі Шевченка Фото: Інформатор

Припарковані автомобілі тролейбус не зачепив

У Києві на бульварі Шевченка в тролейбуса відмовили гальма, і він мало не врізався в будівлю. Інцидент стався ввечері в понеділок, 3 грудня, повідомляє «Інформатор».

За словами кондуктора тролейбуса, водій прямував у сторону проспекту Перемоги. На зупинці «Вулиця Івана Франка» в транспорту відмовили гальма.

«Водій не зміг зупинитися і вирулив на тротуар за зупинкою. На щастя, від зіткнення з будівлею транспорт врятував великий замет на пішохідній частині. Завдяки йому тролейбус вдалося зупинити», - повідомляє ЗМІ.