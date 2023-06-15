Центр Києва завтра перекриють для автомобілів: у чому причина

Завтра очікується візит до Києва африканських лідерів

Завтра, 16 червня, у звʼязку із проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно», – йдеться в повідомленні.

Про відновлення руху в поліції обіцяють повідомити додатково.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що завтра, 16 червня, очікується візит до Києва африканських лідерів. До складу африканської делегації, яка прибуде до України, увійдуть лідери Коморських Островів (які наразі очолюють Африканський Союз), Уганди, Конго-Браззавіля та Сенегалу. Також не виключено, що буде президент Єгипту.

Це перший візит президента Південно-Африканської Республіки за багато років. І це буде перший візит президента Замбії в Україну.

Шестеро президентів Африки мали прибути 15 червня до Польщі, щоб потім вирушити потягом до Києва.