Китай висловився щодо мирних ініціатив лідерів держав Африки стосовно України

Президент ПАР зазначив, що Південна Африка підтримує позиційний документ Китаю щодо політичного вирішення кризи в Україні

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, пише Укрінформ.

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У міністерстві розповіли, що в ході обміну думками стосовно української кризи президент ПАР Сиріл Рамафоса зазначив, що Південна Африка підтримує позиційний документ Китаю щодо політичного вирішення кризи та сподівається, що Україна і Росія зможуть відновити переговори якомога швидше.

Президент ПАР також повідомив про намір мирної делегації лідерів шести африканських країн, включаючи Південну Африку, відвідати Україну і Росію, щоб «домогтися якнайшвидшого припинення конфлікту».

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Лідер Китаю, зі свого боку, відзначив послідовну позицію його країни щодо кризи в Україні та готовність і надалі сприяти її політичному врегулюванню і вирішенню шляхом діалогу.

«Дуже добре, що пан президент із лідерами африканських держав сформували мирну делегацію і відвідають Росію та Україну. Сподіваюся, миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, зможуть висловити раціональні голоси за мир і переконати в необхідності переговорів», – сказав Сі, якого цитує МЗС Китаю.

Нагадаємо, президенти кількох країн Африки обговорили африканську ініціативу щодо посередництва у війні Росії проти України. Оскільки Африка зацікавлена у припиненні війни.