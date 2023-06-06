Лідери країн Африки обговорили ініціативу щодо російської агресії проти України

Лідери країн Африки наголосили на важливості підтримки стабільності та міжнародного миру

Лідери країн підкреслили зацікавленість Африки в роботі з припинення конфлікту через його величезний негативний вплив на африканські країни

Президенти кількох країн Африки обговорили африканську ініціативу щодо посередництва у війні Росії проти України. Оскільки Африка зацікавлена у припиненні війни. Про це повідомляє канцелярія президента Єгипту.

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У зустрічі взяли участь президент Єгипту Абдель Фаттах ес-Сісі, президент Коморських островів Азалі Ассумані, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Сенегалу Макі Салл, президент Уганди Йовері Мусевені та президент Замбії Хакаїнде Хічілема.

Лідери країн підкреслили зацікавленість Африки в роботі з припинення конфлікту у зв'язку з негативним впливом на африканські країни та інші країни світу в таких життєво важливих секторах, як продовольча безпека, енергетика та міжнародні фінанси.

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Крім того, вони наголосили на важливості підтримки стабільності та міжнародного миру.

Своєю чергою президент Єгипту заявив про прагнення Каїра до того, щоб африканська ініціатива сприяла врегулюванню російсько-українського конфлікту з огляду на широкі зв'язки між африканським континентом і обома країнами.

Він також наголосив на багатовимірному характері війни, який переступив географічні кордони і охопив різні регіони світу, особливо Африку, Близький Схід і країни, що розвиваються, які найбільше постраждали від наслідків кризи.

Президент Єгипту також додав, що Каїр докладе всіх зусиль, щоб зробити свій внесок у стримування кризи і подолання її політичних, гуманітарних та економічних наслідків. Він висловив сподівання, що внесок африканської ініціативи стане кроком на шляху до досягнення бажаного політичного врегулювання між конфліктуючими сторонами.

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Прессекретар додав, що на зустрічі було досягнуто домовленості про продовження інтенсивної роботи з просування африканської ініціативи шляхом розроблення необхідних механізмів для заохочення позитивної участі російської та української сторін у найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялося, що делегація глав африканських держав прибула до Москви для обговорення мирного плану щодо України.