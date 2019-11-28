У багатоповерхівці на Оболоні сталася пожежа



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Вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

У ніч на четвер, 28 листопада, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 20-А в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:10.

До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання відбулося в одній із квартир на дев`ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:36 бійці локалізували займання, а о 03:54 – ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю квартири.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Причина виникнення займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 25 листопада ввечері сталася пожежа у міні-готелі на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі столиці.