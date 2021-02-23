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    У березні у Флоренції відкриють пам'ятник Тарасу Шевченку

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    <p>Бронзовий монумент Кобзаря створив скульптор Олег Пінчук</p> - У березні у Флоренції відкриють пам'ятник Тарасу Шевченку

    Бронзовий монумент Кобзаря створив скульптор Олег Пінчук

    Фото з відкритих джерел

    Київ передав Флоренції скульптуру Шевченка, створену за кошти меценатів

    10 березня в італійському місті Флоренція відкриють пам'ятник українському поету та художнику Тарасу Шевченку. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час засідання Київради.

    «Флоренція є містом-побратимом Києва. Кілька років ми працювали над тим, щоб у Флоренції встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. І ось 10 березня цього року пам'ятник великому Кобзареві відкриють», – сказав Кличко.

    «Ми вдячні нашим італійським друзям. Це важлива подія для Києва і України. Адже частина нашої історії та культури буде тепер і у відомому італійському місті, яке відвідують мільйони туристів з усього світу», – зазначив мер.

    Встановлять пам’ятник у середмісті Флоренції на території Бібліотеки Облате, що в декількох кроках від Дуомо.

    Нагадаємо, 11 лютого Київрада підтримала рішення про передачу пам'ятника Тарасу Шевченку до Флоренції. Скульптура Шевченка створена за кошти меценатів.

    Кілька років тому в Києві на Володимирській гірці встановили пам'ятник видатному італійському поету Данте Аліг'єрі, який народився у Флоренції.

    Раніше, у вересні 2019 року, у столиці Португалії урочисто відкрили пам’ятник видатному українському митцю та діячу Тарасу Шевченку. Це перший монумент Кобзаря у цій країні, встановили його на площі Італії (Praça de Itália).

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    Теги: Київ Київрада Італія Тарас Шевченко пам'ятник
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