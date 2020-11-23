Оприлюднено лонг-лист премії Шевченка
Другий тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року заплановано провести у третій декаді грудня
«Довгий» список авторів і їхніх творів, допущених до участі у другому турі:
Література
- Герасим'юк Олена. Книга поезій «Тюремна пісня»
- Жежера Віталій Миколайович. Цикл есеїв «Відкладене літо»та авторські колонки останніх років.
- Запека Віталій Леонідович. Антивоєнний роман «Цуцик».
- Лебедєва Катерина. Роман «22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві».
- Луцишина Оксана. Роман «Іван і Феба».
- Мастєрова Валентина. Роман «Тобі скажу».
- Махно Василь. Роман «Вічний календар».
- Рафєєнко Володимир. Роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)».
Публіцистика, журналістика
- Асєєв Станіслав. Книга есеїв «В ізоляції».
- Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена. Книга «Щоденник нелегального солдата».
- Житня Людмила. Книга «Чорнобиль очима жінок».
- Кіпіані Вахтанг. Книга «Справа Василя Стуса».
- Романчук Олег. Книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи».
Музичне мистецтво
- Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) Музичне агентство «УХО». Цикл «Архітектура голосу».
- Козаренко Олександр Володимирович (піаніст). Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка».
Візуальне мистецтво
- Вайсберг Матвій Семенович (художник), Живкова Олена Вікторівна (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків».
- Євсеєва Тетяна Миколаївна. Мистецький проект «Кам'яні вишиванки Нової Каховки»(дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).
- Михайлов Борис Андрійович(художник). Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю».
- Семенюк Василь Іванович (художник). Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко».
- Федірко Анатолій Миколайович(художник). Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича».
Кіномистецтво
- Васянович Валентин Миколайович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник). Художній фільм «Атлантида».
- Ворожбит Наталя Анатоліївна(режисер, автор сценарію). Фільм «Погані дороги».
- Іллєнко Михайло Герасимович (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій Володимирович (продюсер), Кришталович Олександр Петрович (оператор), Адамович Роман Сергійович (художник), Рада Іллєнко Іванна Михайлівна (виконавиця ролі Катерини). Національний фільм «Толока».
Театральне мистецтво
- Білоус Андрій Федорович (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна Анатоліївна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін Різайович (композитор), Орлов Борис Анатолійович (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава «Шинель» за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.
- Вовкун Василь Володимирович (режисер), Небесний Іван Васильович (композитор), Іпатьєва Ганна Вікторівна (художниця костюмів). Опера «Лис Микита»Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
- Лавренчук Євген Вікторович(режисер). Опера «LaTraviata»Одеського національного академічного театру опери та балету.
- Маслобойщиков Сергій Володимирович(автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія Микитівна (художник по костюмах), Бегма Олександр Володимирович (композитор). Вистава «Verba»за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
У засіданні комітету взяли участь: Юрій Макаров – голова комітету, Тамара Гундорова – заступник голови комітету, Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Любов Морозова, Ігор Панасов, Віктор Плоскіна, Михайло Рашковецький, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.
Заслухавши експертів, зокрема, Ігоря Грабовича, Ганну Веселовську, Сергія Васильєва, Ганну Гадецьку, Тетяну Тумасян, Михайла Назаренка, Любов Цибульську, членами комітету було обговорено висунуті літературно-мистецькі твори.
Другий тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року заплановано провести у третій декаді грудня поточного року.