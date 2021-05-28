У бібліотеці, осучасненій за 9 млн грн, з’явилась зона відпочинку на даху (фото)

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка стала сучасним культурно-освітнім відкритим простором для кожного

На даху Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей на просп. Перемоги, 25-А в Києві запрацювала нова зона відпочинку. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

«Дуже важливо, щоб сучасна функція бібліотек трансформувалась та змінювалась відповідно до викликів часу. Такі заклади мають бути місцем інновацій, саморозвитку, зустрічей та центром громадського життя», – розповіла директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Вона підкреслила, що Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка на сьогодні є сучасним культурно-освітнім відкритим простором для кожного. Починаючи з 2016 року, за підтримки Київської міської влади, зокрема Департаменту культури, книгозбірня почала активно оновлюватися та пропонувати відвідувачам якісно новий рівень послуг. Насамперед це надання доступу до книжок, найпопулярніших е-ресурсів, організація цікавих літературних та мистецьких проєктів, а також співпраця з громадськістю.

«За попередні п’ять років з міського бюджету інвестовано понад 9 млн грн на реновацію бібліотеки. Кошти були використані на ремонт, придбання нових меблів та закупівлю сучасного обладнання для проведення різнотипних заходів», – зазначила Барінова.

Вона додала, що програма з модернізації бібліотек міста – один із пріоритетних напрямів роботи, спрямованих на культурно-освітній розвиток Києва.

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва створена у 1919 році за ініціативи відомих діячів культури, зокрема Павла Тичини. Наразі вона є науково-методичним центром для дитячих бібліотек столиці.

У квітні 1920 року бібліотеці було присвоєно ім’я Тараса Григоровича Шевченка.

Фонд інформаційних ресурсів бібліотеки становить близько 70 тис. примірників.

Щорічно бібліотека обслуговує понад 20 тис. користувачів.