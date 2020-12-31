Держава виділить 50 млн на закупівлю книг у 2021 році. Стало відомо, хто отримає ці кошти

За словами Коваль, на наступний рік «у бюджеті на книжки було закладено 50 млн грн»

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль обіцяє сотні грантів для бібліотек у новостворених ОТГ

У цьому році на закупівлю книг державою було виділено 48 млн грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. Вона визнала, що така підтримка видавців та бібліотек в останні роки суттєво скоротилась.

«Насамперед, хочу зауважити, що виділяючи кошти для закупівлі книжок для поповнення бібліотечних фондів, держава дбає про задоволення потреби мешканців у доступі до культурного продукту. У цьому році ми мали приблизно 48 млн на закупівлю книг, за які куплено приблизно 380 тис. примірників, які розподілені між 606 бібліотеками. Як на мене, це дуже мало, хотілося б, щоби цього було більше», – зазначила фахівчиня.

За словами Коваль, на наступний рік «у бюджеті на книжки було закладено 50 млн грн».

«І це не на таку закупівлю, яку ми робили раніше, а на гранти для бібліотек об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які повинні будуть подати проєкти, пройти конкурсний відбір і лише тоді отримати кошти, за які зможуть самі обрати і закупити книжки. Все це просто перехід на новий рівень, тому що це означає якусь більшу відповідальність і залученість місцевих бібліотек у процес закупівлі книг і популяризації читання», – сказала вона.

Коваль пояснює філософію грантової програми: «бібліотеки мали б вивчити запит своїх читачів і відповідно придбати книжки». «Там, де бібліотекарі активні, де є читацька громада, то там шанси, звичайно, отримати такий грант є», – каже вона.

Директорка Інституту розраховує, що вдасться роздати 500 – 700 грантів, але не всі бібліотеки їх зможуть отримати.

«Є ще така проблема, що кошти, виділені виключно на гранти для бібліотек ОТГ, тож обласні бібліотеки, які не є бібліотеками ОТГ, як і національні бібліотеки, не зможуть брати участі у цьому конкурсі тож це проблема. Щоправда, є ще обласні бюджети, а також обласні і міські програми підтримки книговидання у регіоні, але вони досить незначні. Можливо, вдасться домовитися з урядом про виділення додаткових коштів для поповнення фондів», – зазначила вона.

Також, Коваль розповіла про головний критерій, який допоможе отримати грант.

«Є один дуже важливий критерій – бібліотека має виявити своє бажання змінюватися, активніше працювати з читачами, займатися промоцією нових книжок і читання, залучати нових читачів. Можливо, вони придумають у своєму районі якусь програму обміну книжками з іншими бібліотеками свого регіону, тобто будь-який позитив, який покаже, що бібліотеки готові бути не просто книгозбірнею, а простором для спільнодії», – сказала фахівчиня.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.