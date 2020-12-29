Підсумки року: у Києві капітально відремонтували п’ять об’єктів культури (фото)

У 2020 році в Києві капітально відремонтовані дві бібліотеки

У 2020 році на капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи столичних закладів культури витрачено 126,7 млн грн

У 2020 році у Києві завершили капітальні ремонти п’яти об’єктів: двох кінотеатрів, двох бібліотек та Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Про це повідомила директорка Департаменту культури Діана Попова.

«Рік видався доволі складним. І якщо в інші сфери діяльності Департаменту довелося вносити корективи, то будівельні роботи на об’єктах не припинялися! Так, цього року проводили ремонтні роботи на понад 30 об’єктах. Після капітального ремонту відкрито кінотеатри «Промінь» і «Старт». Завершено комплексний ремонт будівлі Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв на вул. Жилянській, 88 із благоустроєм прилеглої території. У рамках пілотного проєкту зі створення бібліохабів «Сучасний бібліотечний простір» ми завершили капітальний ремонт бібліотеки № 115 для дітей Централізованої бібліотечної системи Деснянського району (вул. Бальзака, 28) і бібліотеки імені М. Костомарова Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району (вул. Д. Щербаківського, 51-В)», – розповіла Попова.

За її словами, загалом у 2020 році на капітальні ремонти та ремонтно-реставраційні роботи закладів культури витрачено 126,7 млн грн. На капітальний ремонт бібліотек у рамках проєкту «Сучасний бібліотечний простір» виділено понад 9 млн грн.

«Позиція міста чітка й послідовна – всі розпочаті роботи мають бути завершені якісно і вчасно. Так, у 2021 році ми плануємо завершити капітальний ремонт кінотеатру «Краків». Цьогоріч там виконано фасадні роботи, зроблено монтаж електропостачання і вентиляційного обладнання та встановлено вітражі», – зазначила Попова.

Вона додала, що в рамках проєкту зі створення бібліохабів продовжують «перевтілення» бібліотеки № 15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району (вул. Набережно-Корчуватська, 92) та бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Дарницького району (вул. Вереснева, 9).

«Особлива увага приділяється реставрації об’єктів культурної спадщини для їхнього збереження. Зокрема, цього року завершено першу чергу першочергових протиаварійних робіт на пам’ятці національного значення – Башті № 4 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2. Протиаварійні роботи на пам’ятці завершать у 2021 році», – сказала Попова.

Наступного року у столиці продовжать реставрацію будівлі на вул. Саксаганського, 93-Б (Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького) із пристосуванням під експозицію музею «Іван Франко і Київ», а також приміщення комунального закладу «Центр художньої та технічної творчості «Печерськ» на вул. Московській, 3.