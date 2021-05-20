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    Для любителів читати «Укрзалізниця» надаватиме нову послугу

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    Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету - Для любителів читати «Укрзалізниця» надаватиме нову послугу
    Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету
    Фото з відкритих джерел

    Наразі бібліотека налічує близько 5 тисяч книжок, третина з яких – безкоштовні

    Компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

    Після сканування коду почнеться завантаження застосунку на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання спрямує безпосередньо до «залізничного» каталогу LibrariUZ.

    У каталозі представлені безкоштовні та платні книжки, які дотичні до теми залізниці або часто обираються пасажирами в дорогу. А в цілому бібліотека налічує близько 5 тисяч книжок, третина з яких – безкоштовні.

    Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається по всіх маршрутах слідування поїздів «Укрзалізниці», втім, рекомендовано завантажувати книжки під час зупинок потяга на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.

    «Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах – складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів Укрзалізниці, що дозволить покращити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді й вирішив би проблему носіння книжок із собою або пошуку нелегального та низькоякісного контенту в мережі.», – прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

    Він додав, що на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачались кошти «Укрзалізниці» – це повністю партнерський проєкт.

    «Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, адже освіченість нації напряму впливає на її благополуччя. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний», – зауважив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.

    Увесь представлений контент – легальний, а переважна більшість книжок – українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах – довести кількість книжок у каталозі до 10 000.

    Крім того, оновлений перелік додаткових сервісів «Укрзалізниц» наразі налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотень фільмів українською, три види ланчбокс-меню у потягах Інтерсіті+, а також знижки на таксі до/з вокзалів у шістьох найбільших містах України.

    Теги: книги Укрзалізниця література потяг залізниця бібліотека послуги
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    Для любителів читати «Укрзалізниця» надаватиме нову послугу