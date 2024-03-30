У Білій Церкві стався вибух у багатоповерхівці

На місці працюють патрульні поліцейські, працівники ДСНС та медики

У багатоповерхівці в Білій Церкві стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

«Близько 15 години в Білій Церкві у провулку Грузинському стався вибух в одній із квартир. Займання перекинулось з третього поверху на пʼятий. Інформації про потерпілих наразі немає», – повідомили у поліції Київської області.

На місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції, працівники ДСНС та медики.

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