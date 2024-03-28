Знищений ресторан та вибиті вікна у будинках: наслідки удару по Харкову (фото)

Правоохоронці вилучили уламки трьох дронів

Харків вночі 28 березня був атакований російськими військами. З'явилися фото наслідків ворожої атаки. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Цієї ночі Харків атакували безпілотники. У Київському районі внаслідок атаки були пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Через ворожий удар зруйнований ресторан, пошкоджені офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Як зазначає прокуратура, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

5 фото На весь екран









Правоохоронці вилучили уламки трьох дронів. Розпочата кримінальна справа за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста.

Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

У ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.