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WSJ: Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
WSJ: Росія подвоїла закупівлі вибухових речовин
Ворог збільшив імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва боєприпасів
фото з відкритих джерел

Експорт до Росії відбувається на тлі дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО

Росія збільшила імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських боєприпасів, зокрема від західних компаній, попри санкції. Про це пише The Wall Street Journal.

Російський імпорт нітроцелюлози – легкозаймистого бавовняного продукту, що відіграє ключову роль у виробництві пороху і ракетного палива, – зріс на 70% у 2022 році, і до середини 2023 року склав 3039 тонн продукту, майже вдвічі перевищивши рівень 2021 року.

Нітроцелюлозу виробляють лише кілька країн світу, оскільки її основне застосування – у боєприпасах, і на неї поширюються міжнародні торговельні обмеження.

Після введення санкцій США та ЄС Китай збільшив поставки нітроцелюлози до Росії. Проте компанії США, Німеччини та Тайваню також продовжують постачати вибухові речовини до Росії протягом останніх двох років, пише WSJ.

Російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав нітроцелюлозу з Тайваню сумою $700 тис. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який спеціалізується на виробництві різноманітної зброї.

Крім того, Туреччина до початку війни в Україні забезпечувала менше 1% російського імпорту нітроцелюлози. За даними російської митниці, до середини минулого року турецька компанія Noy İç Ve Diş Ti̇caret забезпечила майже половину російського імпорту вибухових речовин.

Німецькі підрозділи нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали близько 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка у минулому році відправила цей матеріал до Росії.

Тайванська компанія TNC Industrial виготовила понад 500 тонн сполуки, яку Noy доставила в Росію у минулому році. Крім того, компанія Hagedorn-NC, що працює у західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила таку ж кількість продукції, яку також постачали до Росії.

WSJ зазначає, що експорт західних компаній до Росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який сповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО.

До слова, Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). 

Теги: обмеження імпорт Китай експорт санкції росія Туреччина

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