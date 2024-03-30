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В Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода
фото ілюстративне

Окупанти атакували безпілотниками

У ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Військові повідомили, що йде бойова робота та попросили не знімати ППО. 

Місцеві ЗМІ та пабліки написали, що в деяких районах Одеси зникло світло та вода.

Нагадаємо, зранку, 28 березня, українські сили протиповітряної оборони знищили над морем керовану ракету, запущену російськими військами з літака з Чорного моря в напрямку Одеської області. 

Як повідомлялося, під час обстрілу Одеси 25 березня ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу – практично у те ж саме місце.

Нагадаємо, 25 березня в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по місту Одеса.

За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Теги: вибух окупанти Одеса поранення

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