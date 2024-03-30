Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч

У ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками

У ніч на 30 березня окупанти атакували Одещину безпілотниками. Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні. Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 березня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи на Одещині

У ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Повітряні сили повідомляли про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Військові повідомили, що йде бойова робота та попросили не знімати ППО.

Місцеві ЗМІ та пабліки написали, що після вибухів в деяких районах Одеси зникло світло та вода.

Росіяни зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині

Стало відомо, що під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську. Про це повідомила компанія Центренерго.

«22 березня війська рф зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини. Знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного», – йдеться в повідомленні.

Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на ТЕС пообіцяв допомогу. За його словами, для цього залучать донорів, працює фонд підтримки енергетики.

«Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!» – сказав Галущенко.

Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон та його бразильський колега Луїс Інасіо Лула да Сілва не змогли дійти згоди щодо російської агресії проти Україні, а також щодо присутності диктатора Путіна на саміті G20.

«Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які перебувають ближче», – сказав президент Бразилії. За його словами, Зеленському та Путіну доведеться домовлятися, тож Лула готовий вести переговори для досягнення миру.

«Франція – держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право», – водночас заявив Макрон.

Також французький лідер наполягав, що питання участі Путіна на саміті G20 у Ріо має бути предметом консенсусу: «Якщо це буде зустріч, яка не принесе користі і створить розкол, її не варто проводити», – сказав він.

Бразилія з 1 грудня головує у G20, і її президент заявляв, що запросить Путіна на саміт, однак не може гарантувати йому безпеку.

Головною метою поїздки Макрона до Бразилія була спроба переконати президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни в Україні. Досі Лула прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну державу, яка може підтримувати відносини як з Росією, так і з Україною.

Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США

Якщо Сполучені Штати Америки не ухвалять додаткове фінансування на допомогу Україні, то Україні доведеться відступати крок за кроком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністу The Washington Post Девіду Ігнатіусу.

«Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, і відступати, крок за кроком, маленькими кроками», – наголосив Зеленський.

Він укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою. За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Володимир Зеленський наголосив, що через внутрішні суперечки в Конгресі було згаяно пів року: «Ми не можемо більше гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між партіями».

Білий дім назвав мету останніх ракетних атак Росії на Україну

Останні ракетні атаки Росії є спробою російського диктатора Володимира Путіна «занурити країну в темряву». Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

«Ці бомбардування – частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України – є жахливим нагадуванням про зусилля Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву», – йдеться у заяві Вотсон.

Адрієн Вотсон закликала Палату представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

«Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок», – підкреслила речниця Ради нацбезпеки США.