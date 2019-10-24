У «Борисполі» через сильний туман затримано частину рейсів



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Деякі авіарейси затримуються на понад чотири години

Сьогодні, 24 жовтня, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримуються деякі рейси на виліт.

Про це свідчить інформація на табло аеропорту.

Так, затримуються на виліт рейси: до Шарм-Ель-Шейха (мав вилетіти о 4:00, очікується о 14:00), до Львова (мав вилетіти о 6:00, очікується о 13:40), ще один рейс до Шарм-Ель-Шейха (планувався о 8:50, очікується о 22:20), до Дніпра (планувався о 9:35, очікується о 14:20), до Івано-Франківська (планувався о 10:05, очікується о 14:00).

Ще на вісім рейсів, що мали вилетіти з 10-ї до 12-ї години, станом на 12:45 відбувалася реєстрація і посадка.

На приліт затримується на годину лише один рейс Краків-Київ.

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Наразі на сайті аеропорту «Бориспіль» немає інформації щодо причини затримки рейсів. Проте, раніше рейси затримувалися через сильний туман у столиці.

Як повідомлялося, у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.

Нагадаємо, сьогодні у Києві туман, який ще з ночі окутав місто. Видимість не перевищує 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).