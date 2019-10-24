Через погані погодні умови скасували авіарейси з Миколаєва



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Туристів перевозять автобусами до Одеси, щоб вони змогли вилетіти на відпочинок до Єгипту

Рейси з міжнародного аеропорту Миколаїв перенесли до міжнародного аеропорту Одеса через погодні умови. Про це повідомив гендиректор аеропорту Федор Барна, пише УНН.

«Вчорашній рейс до Шарм-ель-Шейху, перенесли виліт. Він вилетів десь години півтори тому з Шарм- ель-Шейху і летить до Одеси. Тому що наша погода не дозволяє безпечно сідати. Всіх туристів перевезено автобусами, вони вже будуть вилітати через декілька годин на відпочинок», - розповів Федор Барна.

Гендиректор пояснив, що на сьогоднішній день в аеропорту працює чартерна програма. 23 жовтня з Миколаївського аеропорту мав вилетіти літак до Шарм-ель-Шейху о 22:05 за рейсом PQ 7167, а також прилетіти рейс PQ 7168 о 21:15 з Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, у столичному аеропорті затримують рейси через туман.

Також рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман.

Крім того, сьогодні в Україні починаються магнітні бурі.

Також зазначимо, що в Україні проведуть додаткові вимірювання забруднення повітря.

Як відомо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що концентрації забруднювальних речовин у повітрі по Україні не зареєстровано.