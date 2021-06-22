У «Борисполі» митники вилучили валізу картриджів для електронних сигарет (фото)

Загальна вартість товару значно перевищує сумарну фактурну вартість у тисячу євро

Громадянин України, який повертався через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з ОАЕ, ввозив у дорожній валізі незадекларовані 630 пачок картриджів для електронних сигарет JUUL з різними смаками. Про це повідомляє Київська митниця.

Для проходження митного контролю чоловік самостійно обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування та за ввезення яких потрібно сплатити митні платежі.

Громадянин за роз’ясненнями митних правил з приводу декларування товару до митників не звертався, митної декларації не заповнював.

Таким чином, не задекларувавши письмово дорогий товар, авіапасажир порушив встановлений на «зеленому коридорі» порядок проходження митного контролю.

Київською митницею за даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України, санкціями якої передбачено накладення на порушника штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Картриджі JUUL вилучено до винесення судом рішення у справі.

Відповідно до інформації з інтернет-магазинів, вартість однієї пачки картриджів даного виробника становить до 450 грн. З огляду на наявну у пасажира кількість пачок, загальна вартість товару значно перевищує сумарну фактурну вартість у 1000 євро, встановлену Митним кодексом на «зеленому коридорі» для авіаційних пунктів пропуску.

Як повідомлялося, у січні-травні 2021 року співробітники Київської митниці виявили 1020 порушень митних правил на загальну суму 250,2 млн грн, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (у 2020 році – 219,8 млн грн)