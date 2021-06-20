У «Борисполі» затримали діамантового контрабандиста (фото, відео)

У громадянина Ізраїлю вилучили дорогоцінних каменів на близько мільйон гривень

«Діамантовий» чемодан виявили сьогодні митники аеропорту «Бориспіль», коли під час оформлення авіарейсу «Тель-Авів – Київ» прикордонники спільно з митниками провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.

У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота та каблучку оздоблені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами «GIA» загальною вагою 2.21 карат, повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби. За попередньою оцінкою сума коштовного каміння близько 1 000 000 грн.

За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ.

Бориспільські митники досить часто вилучають дорогоцінності, що без декларування перевозяться через кордон. Зокрема, як раніше повідомлялося, в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України авіарейсом з Єревана, митники виявили виготовлені з золота та прикрашені діамантами жіночі швейцарські наручні годинники «Rolex» та «Ulysse Nardin». За даними спеціалізованих інтернет-сайтів, обидва годинники загалом коштували понад 1,5 млн грн.