У «Борисполі» СБУ блокувала нелегальний вивіз авіаційних товарів (фото, відео)

Літак з товарами військового призначення слідував до Нігерії

Одна з вітчизняних приватних авіакомпаній намагалась здійснити незаконну поставку товарів військового призначення в одну з країн Африки

У столичному аеропорту «Бориспіль» прикордонний наряд та оперативні співробітники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками Департаменту контррозвідки СБУ на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Повітряне судно слідувало за маршрутом «Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) - Абуджа (Нігерія)».

На місце події також прибули представники Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

За попередньою експертною оцінкою дані авіаційні повітряні гвинти з маркуванням відносяться до товарів військового призначення.

Наразі для повного експертного дослідження товари військового призначення вилучили представники Київської митниці.

Як повідомляє СБУ, за результатами проведення ідентифікації вилучених товарів прийматиметься рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.