За п’ять місяців київські митники виявили порушень на чверть мільярда гривень

Митники назвала найпоширеніші порушення

У січні-травні 2021 року співробітники Київської митниці виявили 1020 порушень митних правил на загальну суму 250,2 млн грн, що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (у 2020 році – 219,8 млн грн). Про це повідомляє пресслужба митниці.

За 561 справою митницею вилучено товарів та предметів правопорушень на 65,85 млн грн, що понад вдвічі більше показника минулого року (у 2020 році – 30,89 млн грн).

В розрізі статей Митного кодексу України найбільше адмінпротоколів у січні-травні митниками складено за:

ст. 483 Митного кодексу (приховування від митного контролю) - 444 протоколи;

ст. 472 (недекларування) – 187 протоколів;

ст. 471 (порушення порядку проходження «зеленого коридору») – 132 протоколи;

ст. 485 (ухилення від сплати митних платежів) – 75 протоколів;

ст. 481 (перевищення строку тимчасового ввезення товарів) - 62 протоколи.

Загальна сума від конфіскації або стягнення вартості предметів правопорушень, штрафів за рішенням суду та штрафів, накладених митницею і відповідно до умов мирових угод, склала 51,38 млн грн.

До Державного бюджету України протягом п’яти місяців поточного року порушниками митного законодавства сплачено 4,71 млн грн, і цей показник в понад два рази більший за аналогічний показник минулого року (у 2020 році – 2,17 млн грн).

Найрезонанснішою справою травня стало знешкодження контрабандного каналу ввезення з Південної Америки наркотиків. Сімнадцять пакетиків з кокаїном загальною вагою (брутто) 2,784 кг намагався пронести 34-річний іноземець «зеленим» коридором у аеропорту «Бориспіль».

Як повідомлялося, днями київські митники під час перевірки міжнародного експресвідправлення, яке прямувало з Індонезії на адресу киянина, виявили наркотичні засоби, які приховувалися в дитячих м’яких іграшках.

Нещодавно у міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники не пропустили «зеленим коридором» брендові речі на майже 700 тис. грн.

Також київські митники виявили 61 діамант у поштових відправленнях зі США на адерсу мешканців Києва та Дніпра.