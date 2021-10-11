У «Борисполі» митники виявили в американця «радіаційний» військовий прилад (фото)

Іноземець намагався вивезти з України речі, на які необхідні дозвільні документи

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили в іноземця приборну панель до військової техніки, що «фонила», та радянський фотоапарат «Мир». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Відлітаючи до Амстердаму, для проходження митного контролю в аеропорту «Бориспіль» громадянин США обрав спрощену систему – «зелений коридор», чим гарантував, що переміщувані ним товари не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.

Після проведення контролю ручної поклажі у сумці авіапасажира митники виявили приборну панель, що мала підвищений радіаційний фон. Панель до військової авіаційної техніки містила номер та позначки «ГОСТу», складалась з годинника «5 дней» та покажчика струму.

Окрім цього, в речах аівапасажира знаходився дальномірний плівковий фотоапарат «Мир», який випускався до 1961 року, тобто виготовлений понад 50 років тому, тож може мати історичну цінність, а такі предмети заборонено вивозити за кордон без дозволу Міністерства культури.

На момент проходження митного контролю чоловік належним чином оформленої митної декларації та відповідних дозвільних документів не мав, за консультацією до митників не звертався.

Крім того, переміщення через митний кордон приладів до військової техніки передбачає наявність дозвільних документів уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Приборну панель із підвищеним радіаційним фоном та фотоапарат вилучено.

Як повідомлялося, минулого тижня київські митники виявили в міжнародних поштових відправленнях 11 дагестанських ножів.