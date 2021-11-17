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    У Борисполі на ходу загорівся автомобіль (фото)

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    Автомобіль загорівся&nbsp;на вулиці Київський Шлях - У Борисполі на ходу загорівся автомобіль (фото)
    Автомобіль загорівся на вулиці Київський Шлях
    фото: Патрульна поліція Борисполя

    Пожежу в автівці ліквідували рятувальники

    16 листопада на вулиці Київський Шлях у Борисполі патрульні стали очевидцями, як під час руху раптово спалахнув автомобіль. Охоронці порядку викликали на місце ДСНС та намагалися власними силами локалізувати вогонь. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

    На місце виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю вогнеборці встановили, що горить приватний автомобіль Peugeot 405. Пожежу було ліквідовано за 20 хвилин.

    Внаслідок пожежі знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон.

    Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон Фото: ДСНС
    Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон Фото: ДСНС

    Постраждалих внаслідок займання немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталася пожежа у вантажівці на вул. Антоновича, 176/1 у Голосіївському районі столиці.

    Теги: Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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    У Борисполі на ходу загорівся автомобіль (фото)