У Борисполі на ходу загорівся автомобіль (фото)

Пожежу в автівці ліквідували рятувальники

16 листопада на вулиці Київський Шлях у Борисполі патрульні стали очевидцями, як під час руху раптово спалахнув автомобіль. Охоронці порядку викликали на місце ДСНС та намагалися власними силами локалізувати вогонь. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

На місце виклику було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить приватний автомобіль Peugeot 405. Пожежу було ліквідовано за 20 хвилин.

Внаслідок пожежі знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон.

Вогнем знищено моторний відсік автомобіля та пошкоджено салон Фото: ДСНС

Постраждалих внаслідок займання немає.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 15 листопада ввечері сталася пожежа у вантажівці на вул. Антоновича, 176/1 у Голосіївському районі столиці.