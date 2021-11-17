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    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)

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    Вогонь охопив площу близько 300 кв. м - Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Вогонь охопив площу близько 300 кв. м
    фото: ДСНС

    У середу вранці кияни скаржаться на запах гару в повітрі

    У ніч на середу, 17 листопада, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Костянтинівській, 74-А в Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:06. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Як виявилося, загоряння виникло в одноповерховому складі, розміром 20х40 м, де зберігалися ролети, жалюзі та фурнітура до металопластикових вікон.

    Пожежу на площі 300 кв. м вдалося ліквідувати о 04:28.

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    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)

    На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники кияни повітря
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    Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)