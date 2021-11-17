Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)

У середу вранці кияни скаржаться на запах гару в повітрі

У ніч на середу, 17 листопада, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Костянтинівській, 74-А в Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:06. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Як виявилося, загоряння виникло в одноповерховому складі, розміром 20х40 м, де зберігалися ролети, жалюзі та фурнітура до металопластикових вікон.

Пожежу на площі 300 кв. м вдалося ліквідувати о 04:28.

На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.