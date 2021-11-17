Столичний Поділ затягло димом: сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)
У середу вранці кияни скаржаться на запах гару в повітрі
У ніч на середу, 17 листопада, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Костянтинівській, 74-А в Подільському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 03:06. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
Як виявилося, загоряння виникло в одноповерховому складі, розміром 20х40 м, де зберігалися ролети, жалюзі та фурнітура до металопластикових вікон.
Пожежу на площі 300 кв. м вдалося ліквідувати о 04:28.
На місці події було задіяно вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 листопада в Києві спостерігається смог. Київ знаходиться на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.