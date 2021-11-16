Підпалювали та знищували майно киян. Поліція затримала банду (фото)

Учасники угруповання «спеціалізувалися» на виконанні злочинів на замовлення

Упродовж тривалого часу мешканці будинків в Оболонському районі Києва ставали жертвами невідомих осіб. Їм підпаювали балкони та двері, обмальовували двері різними написами образливого характеру, розбивали скло та проколювали колеса автівок, розбивали вікна у помешканнях. Зазвичай всі події відбувалися вночі. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями встановили організатора, учасників угруповання, а також мотиви скоєння злочинів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як з’ясувалося, з метою власного збагачення та помсти діяльність угруповання організував раніше засуджений за скоєння різних злочинів мешканець Оболоні. У спільники він залучив двох киян. Між усіма були чітко розподілені ролі: організатор давав вказівки учасникам, керував їхньою підготовкою, забезпечував фінансування угруповання, «помічники» - безпосередньо самі брали участь у злочинах та підшукували осіб для їх виконання.

Від дій зловмисників страждали люди, які з тих чи інших обставин ставали свідками певних подій та не поділяли позицію організатора, тим самим входили з ними у конфлікти. Аби помститися та провчити опонентів, за вказівкою лідера злочинної групи її учасники підпалювали та пошкоджували майно громадян.

Крім того, за грошову винагороду очільник банди отримував та забезпечував виконання замовлень від осіб щодо вирішення їх побутових проблем.

На даний час встановлена причетність зловмисників до 15 фактів пошкодження чужого майна.

15 листопада поліцейські, прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва за силової підтримки спецпідрозділу затримали організатора та учасників злочинного угруповання. За результатами проведення обшуків за місцями їх мешкання та у транспортних засобах вилучили речі та предмети, що свідчать про злочинну діяльність: зброю, арбалет, телескопічні та гумові палиці, нунчаки, кастет, радіостанції, газові балончики, «код-грабер», 56 мобільних телефонів, «чорнові» записи, понад два десятки стартових пакетів.

На підставі отриманих доказів лідеру угруповання повідомлено про підозру в організації незакінченого замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України), його спільнику - за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Наразі в суді розглядаються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Після проведення повного комплексу слідчо-оперативних дій вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання та притягнення усіх до відповідальності.

За скоєне злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.