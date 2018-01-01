У Борисполі нагородили поліцейських за порятунок жінки
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Патрульним вручили нагороди від Міністерства внутрішніх справ України за врятоване життя
Минулого року патрульні врятували жінку, яка забралася на водонапірну башту та погрожувала звести рахунки з життям.
Поліцейські близько години тримали громадянку. Коли на місце прибули працівники ДСНС, жінку безпечно спустили на землю.
26 січня в Департаменті патрульної поліції відбулося нагородження 23 поліцейських з різних міст України, які досягли певних успіхів під час служби протягом минулого року. Серед них т.в.о. заступника командира батальйону УПП у м.Борисполі Віталій Барсуль та інспектор роти №1 батальйону УПП у м.Борисполі Олександр Ронський.
Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков особисто вручив нагороди патрульним і подякував їм за віддану, гідну службу та наголосив, що кожен такий вчинок достойний нагороди. Також Євгеній Жуков побажав надалі примножувати ці надбання й удосконалювати свою роботу.
Джерело: tvboryspil.com