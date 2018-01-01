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    У Борисполі нагородили поліцейських за порятунок жінки

    Патрульним вручили нагороди від Міністерства внутрішніх справ України за врятоване життя
    Минулого року патрульні врятували жінку, яка забралася на водонапірну башту та погрожувала звести рахунки з життям. Поліцейські близько години тримали громадянку. Коли на місце прибули працівники ДСНС, жінку безпечно спустили на землю. [READ_MORE] 26 січня в Департаменті патрульної поліції відбулося нагородження 23
    • Сьогодні, 12:56
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    Патрульним вручили нагороди від Міністерства внутрішніх справ України за врятоване життя

    Минулого року патрульні врятували жінку, яка забралася на водонапірну башту та погрожувала звести рахунки з життям.

    Поліцейські близько години тримали громадянку. Коли на місце прибули працівники ДСНС, жінку безпечно спустили на землю.

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    26 січня в Департаменті патрульної поліції відбулося нагородження 23 поліцейських з різних міст України, які досягли певних успіхів під час служби протягом минулого року. Серед них т.в.о. заступника командира батальйону УПП у м.Борисполі Віталій Барсуль та інспектор роти №1 батальйону УПП у м.Борисполі Олександр Ронський.

    Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков особисто вручив нагороди патрульним і подякував їм за віддану, гідну службу та наголосив, що кожен такий вчинок достойний нагороди. Також Євгеній Жуков побажав надалі примножувати ці надбання й удосконалювати свою роботу.

    Джерело: tvboryspil.com

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