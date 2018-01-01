У Миколаєві загадково загинула родина з дитиною
- Сьогодні, 10:54
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Причина смерті родини невідома
У Миколаєві в квартирі житлового будинку по вул. Чкалова, 58 виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Як повідомляється, тіла знайшли 28 січня близько 14 години. Серед загиблих - дитина 2009 року народження.
Наразі причина загибелі з'ясовується. Рятувальники відзначають, що ознак пожежі немає.
Нагадаємо, ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік.