У Миколаєві загадково загинула родина з дитиною

Причина смерті родини невідома

У Миколаєві в квартирі житлового будинку по вул. Чкалова, 58 виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Як повідомляється, тіла знайшли 28 січня близько 14 години. Серед загиблих - дитина 2009 року народження. Наразі причина загибелі з'ясовується. Рятувальники відзначають, що ознак пожежі немає. Нагадаємо, ввечері 27 січня