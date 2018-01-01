  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Миколаєві загадково загинула родина з дитиною

    Причина смерті родини невідома
    У Миколаєві в квартирі житлового будинку по вул. Чкалова, 58 виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Як повідомляється, тіла знайшли 28 січня близько 14 години. Серед загиблих - дитина 2009 року народження. Наразі причина загибелі з'ясовується. Рятувальники відзначають, що ознак пожежі немає. Нагадаємо, ввечері 27 січня
    • Сьогодні, 10:54
    • Розсилка

    Причина смерті родини невідома

    У Миколаєві в квартирі житлового будинку по вул. Чкалова, 58 виявили тіла трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Як повідомляється, тіла знайшли 28 січня близько 14 години. Серед загиблих - дитина 2009 року народження.

    Наразі причина загибелі з'ясовується. Рятувальники відзначають, що ознак пожежі немає.

    Нагадаємо, ввечері 27 січня в Києві у міському автобусі №32 під час руху помер чоловік. 

    ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ